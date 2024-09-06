Валентина Шевченко высказалась о предстоящем третьем бое с Алексой Грассо

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась о предстоящем поединке с действующей обладательницей титула дивизиона мексиканкой Алексой Грассо. Противостояние состоится в ночь с 14 на 15 сентября мск и будет третьим очным боем спортсменок.

«Я просто собираюсь показать свой дух. Собираюсь продемонстрировать свою силу и скорость и привнести в бой весь свой опыт. Цель номер один – быть самой собой. Мне не нужно играть в чью-то игру. По-другому чемпионом не стать. Чемпионами становятся те, кто ведёт свою собственную игру. Мне плевать, что говорят другие. Я собираюсь выиграть этот бой. Знаю это наверняка», — сказала Валентина на канале MMA Junkie в YouTube.

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. Реванш между девушками состоялся в сентябре 2023 года, но завершился ничьей раздельным решением судей.

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