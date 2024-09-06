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Борщёв: Анкалаев лучше Перейры в каждом аспекте, может, кроме ударки

Борщёв: Анкалаев лучше Перейры в каждом аспекте, может, кроме ударки
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в промоушене UFC, сравнил представителя полутяжёлой весовой категории Магомеда Анкалаева и чемпиона организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейру.

«Это понятное дело, такой нокаутёр, как Перейра, может нокаутировать кого угодно. Никто этого не отрицает. Но мы говорим, что это однозначно конкурентный бой, сто процентов. Анкалаев и в стойке неплох, на самом деле, и у него больше инструментов для победы. Он в каждом аспекте чуть-чуть лучше. Может быть, кроме ударки. Но тут в мире, возможно, только Вахитов получше Перейры в ударке. Но это ММА», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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