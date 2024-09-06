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Борщёв назвал трёх россиян, которые могут дойти до пояса UFC в ближайшее время

Борщёв назвал трёх россиян, которые могут дойти до пояса UFC в ближайшее время
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв назвал трёх россиян, которых видит чемпионами UFC в ближайшее время.

«Я не сказал бы, что прямо слежу. Хотелось бы, чтобы Анкалаев стал. Мне кажется, он близко. Мне нравится Копылов ещё. Сложно так сказать. Ну Волков ещё, он тоже довольно близок. Я его путь помню ещё со времён, когда он в Москве дрался. Ну вот и три получилось. Нет, ну Анкалаев и Волков ближе всех, так? Умар Нурмагомедов? Точно, я же забыл. Не надо меня за это ругать. Я Умара ещё помню с 2017 года, я ездил с командой на спарринги, это был первый раз, кстати, когда я Хабиба встречал вживую. Умар тогда молодый был. Показался вежливым, приятным парнем. А уже за титул скоро будет драться, надеюсь. Точно, это же вес «Team Alpha Male» (зал, в котором Борщёв готовится к боям и тренирует сам — прим. «Чемпионата»), я там за своих буду топить, за Сонг Ядонга», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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