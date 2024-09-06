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Хорхе Масвидаль сделал заявление о возможном возвращении в UFC

Хорхе Масвидаль сделал заявление о возможном возвращении в UFC
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Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал, что рассматривает возможность возвращения в промоушен Даны Уайта.

«Я разговаривал с Хантером Кэмпбеллом. Узнав о моём желании, он такой: «Давай я проверю дату, рассмотрим соперников». Так что сначала мы определимся с датой, а после будем подбирать соперника. Следующий бой может быть уже в этом году. Это может быть Вегас, 7 декабря. Я рассмотрю все варианты. Я люблю драться», — приводит слова Масвидаля MMA Fighting.

За время карьеры Масвидаль принял участие в 52 боях, одержав 35 побед (16 нокаутом) и потерпев 17 поражений. В последнем поединке по правилам ММА он встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и проиграл ему единогласным решением судей. После этого он заявил, что завершит карьеру бойца.

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