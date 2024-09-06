Шаблий: не считаю, что моя дорога до пояса была быстрой. Такой она была у Нурмагомедова

Российский боец Александр Шаблий, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), высказался о предстоящем поединке с непобеждённым соотечественником Усманом Нурмагомедовым, который состоится в ночь на 8 сентября на турнире Bellator Champions Series в Сан-Диего (США). На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

«Я дрался с парнями, которым нечего терять. Я не считаю, что моя дорога до пояса была быстрой. Такой она была у Усмана. Когда он не подрался ни с одним из соперников из топ-10 и сразу же завоевал пояс», — сказал Шаблий на пресс-конференции.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 года выступает в Bellator. Всего на счету Шаблия в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.

Его сопернику Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022 года завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре.