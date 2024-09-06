Нганну дал совет Джейку Полу перед боем с Майком Тайсоном

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории, ответил на вопрос Джейка Пола по поводу тактики на боксёрский поединок с Майком Тайсоном. Оба выступали в подкасте Пола.

Пол: на что мне следует обратить внимание во время поединка с Тайсоном?

Нганну: на всё. Просто следи за всем, чем можешь.

Поединок между Тайсоном и Полом должен состояться 15 ноября. Изначально они должны были сразиться 20 июля, но бой перенесли из-за состояния здоровья Майка. Обратим внимание, что поединок будет носить статус официального. Отметим, что 30 июня Тайсону исполнилось 58 лет.

Ранее Джейк ответил Фрэнсису, заявившему, что Майк победит его.

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Джон Джонс встретился с мамой Нганну: