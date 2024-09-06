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Марк Урванов нокаутировал соперника первым же ударом на четвёртой секунде

Марк Урванов нокаутировал соперника первым же ударом на четвёртой секунде
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Российский боксёр Марк Урванов одержал победу техническим нокаутом в поединке с представителем Азербайджана Сеймуром Исаевым. Спортсмены встречались сегодня, 6 сентября, на турнире в Челябинске.

Урванов точно ударил по корпусу уже на четвёртой секунде. Исаев не смог продолжить бой, так и не оправившись после пропущенного удара.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

В общей сложности на счету Урванова 24 победы за время профессиональной карьеры. 11 побед были добыты нокаутом. Кроме того, в его активе три поражения и две ничьих. В настоящий момент Марку 28 лет. Исаев потерпел первое поражения на профессиональном уровне. Также в его активе 12 побед (10 раз спортсмен побеждал нокаутом).

Наиболее титулованный боксёр:

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