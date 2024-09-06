Джо Роган высказался о потенциальном бое Нганну и Фьюри по правилам ММА

Знаменитый комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о потенциальном поединке по правилам смешанных единоборств между бойцом Фрэнсисом Нганну и боксёром Тайсоном Фьюри.

«Я люблю бокс, но все мы знаем, что если Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри подерутся в настоящем бою, то это дерьмо не продлилось бы и одного раунда. Бокс – это спорт. ММА – это боевой спорт», — сказал Роган в своём подкасте.

Ранее Фьюри и Нганну проводили боксёрский поединок. Их бой состоялся 29 октября прошлого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тайсон победил раздельным судейским решением по итогам 10 раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры. Некоторые бойцы и эксперты посчитали, что победителем нужно было признать Нганну.

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Нганну показал кадры с боксёрской тренировки: