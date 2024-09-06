Усман Нурмагомедов назвал причину снятия с поединка с Шаблием в мае

Непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов объяснил, почему ему пришлось сняться с поединка с соотечественником Александром Шаблием.

«Я заболел в начале Рамадана. К тому же сильно. Как вы знаете, во время Рамадана нельзя есть и пить, поэтому я не мог принимать никаких лекарств в течение дня. Так что моя болезнь становилась всё более продолжительной. Я не мог нормально тренироваться. Я болел, потом мне становилось лучше на неделю, а потом снова болел.

Мы сели с командой и решили, что дела идут не очень хорошо. Решили дать моему телу отдохнуть и восстановиться. Поправиться, вернуться и подраться позже», — приводит слова Нурмагомедова Sportskeeda.

Напомним, изначально Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов должны были подраться 17 мая в Париже (Франция).

Поединок между двумя россиянами пройдёт в ночь на 8 сентября в Сан-Диего (США) на турнире Bellator Champions Series. Их бой станет главным событием вечера.