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Усман Нурмагомедов назвал бойца, который поставил Хабибу синяк под глазом

Усман Нурмагомедов назвал бойца, который поставил Хабибу синяк под глазом
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов рассказал, из-за чего у его двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова недавно появился синяк под глазом. Ранее Хабиб показал соответствующее фото, которое подписал следующим образом: «Может, это значит, что я старею?»

«Нет, нет [я не ставил ему синяк под глазом]. Это случилось, когда он занимался грэпплингом с Исламом Мамедовым. Не знаю, как это произошло. В тот день я отдыхал, потому что Хабиб изрядно напрягал меня всю неделю. В тот день он сказал: «Сегодня отдохни». Когда он подошёл, я спросил: «Эй, что у тебя с глазом?» И он сказал, что постарался Ислам Мамедов во время грэпплинга», — приводит слова Усмана Sportskeeda.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

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