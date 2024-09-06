Фрэнсис Нганну оценил бойцовские навыки Алекса Перейры

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну оценил бойцовские навыки действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

«Алекс — очень жёсткий парень. У него действительно тяжёлые руки. Если ты оказываешься напротив, то ничего хорошего тебя не ждёт. Плюс он довольно габаритный парень и представляет собой серьёзную угрозу в октагоне. Идя на бой, Алекс, словно говорит: «Я собираюсь съесть тебя», — сказал Нганну в интервью на YouTube-канале BS w/ Jake Paul.

Алексу Перейре 37 лет. Он дебютировал как профессиональный боец смешанных единоборствах в 2015 году. 3 сентября 2021 года Перейра подписал контракт с UFC.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 30 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303, Алекс Перейра провёл реванш с экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой. Бой завершился победой бразильца нокаутом во втором раунде. Для Перейры эта победа стала третьей подряд.