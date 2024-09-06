Рахмонов: Белал машина по победам решением. Наш дивизион заслуживает лучшего чемпиона

Непобеждённый казахский боец UFC, выступающий в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов обратился к действующему обладателю титула UFC в категории до 77 кг американцу палестинского происхождения Белалу Мухаммаду.

«Машина по победам решением с нулём нокдаунов… Наш дивизион заслуживает лучшего чемпиона», — написал казахский боец на своей странице в социальных сетях.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Шавкат разделил октагон с известным американским ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Казахстанский боец победил удушающим приёмом во втором раунде.

Ранее Белал Мухаммад заявил, что считает бой с Камару Усманом более сложным, чем с Шавкатом Рахмоновым.