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Рахмонов: Белал машина по победам решением. Наш дивизион заслуживает лучшего чемпиона

Рахмонов: Белал машина по победам решением. Наш дивизион заслуживает лучшего чемпиона
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Непобеждённый казахский боец UFC, выступающий в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов обратился к действующему обладателю титула UFC в категории до 77 кг американцу палестинского происхождения Белалу Мухаммаду.

«Машина по победам решением с нулём нокдаунов… Наш дивизион заслуживает лучшего чемпиона», — написал казахский боец на своей странице в социальных сетях.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Шавкат разделил октагон с известным американским ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Казахстанский боец победил удушающим приёмом во втором раунде.

Ранее Белал Мухаммад заявил, что считает бой с Камару Усманом более сложным, чем с Шавкатом Рахмоновым.

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