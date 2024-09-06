Дастин Порье отреагировал на слухи о том, что его следующим соперником будет Ковингтон

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье отреагировал на слухи о то, что лига работает над организацией его боя с экс-обладателем временного титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественником Колби Ковингтоном.

«Я никогда не позволю ему заработать со мной денег. Это полная чушь», — написал на своей странице в социальных сетях Дастин Порье.

В последнем поединке, который состоялся 1 июня, Порье встречался с россиянином и чемпионом UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым. Дастин проиграл в пятом раунде, попавшись на удушающий приём. В общей сложности на его счету в смешанных единоборствах 30 побед при девяти поражениях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее Майкл Биспинг назвал идеального оппонента для Колби Ковингтона.