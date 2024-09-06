Рафаэль Физиев назвал соперника, с которым хотел бы устроить «бой года»

Топовый боец UFC азербайджанец Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе, бросил вызов представителю Новой Зеландии Дэну Хукеру.

«Если я вместе с «Мистером Тату» выйдем в октагон, то гарантирую, что наш поединок легко станет одним из претендентов на бой года», — написал на своей странице в социальных сетях Физиев.

Напомним, в последнем поединке Рафаэль Физиев встретился с польским бойцом Матеушем Гамротом. Их бой стал главным на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США), который состоялся 23 сентября 2023 года. Поединок завершился победой Гамрота техническим нокаутом. Во втором раунде азербайджанский боец получил разрыв крестообразной связки колена и не смог продолжить бой.

В своём рекорде Физиев имеет 12 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и три поражения.