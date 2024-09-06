Исраэль Адесанья заявил, что расистские оскорбления стали причиной конфликта на парковке

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья объяснил, что стало причиной его стычки с неким мужчиной на парковке.

«Я крайне разочарован инцидентом, произошедшим в среду, когда случайный прохожий остановил свою машину и оскорбил меня на расовой почве, чем спровоцировал конфликт. Мы связались с полицией и будем выдвигать обвинения в его адрес.

В среду утром я выходил из кафе. Тогда, проезжавшая мимо машина замедлила ход, и один из пассажиров начал выкрикивать расистские оскорбления в мой адрес, пытаясь спровоцировать меня. Я улыбнулся, отмахнулся и пошёл к своей машине. Машина остановилась, а оскорбления продолжились. Я снова отмахнулся от него. Затем машина припарковалась. Этот парень вышел, агрессивно подошёл ко мне, продолжая осыпать меня оскорблениями, требуя, чтобы я подрался с ним. С моей стороны были предприняты попытки разрядить ситуацию.

Когда он подошёл ближе, то попросил прохожих вызвать полицию. Затем он вторгся в моё личное пространство. Это стало для меня сигналом о потенциальной угрозе. Чтобы защитить себя, я стал более резким в выражениях и занял оборонительную позицию. Оскорбления продолжались, поэтому я сказал ему несколько бранных слов, сел в свою машину и уехала.

Смешно, что я не могу купить пирог после тренировки без того, чтобы какой-нибудь идиот не выкрикнул гадости и не напросился на драку, пока его товарищи снимают это со стороны. Угрозы расправы — это не шутка. Это очень опасно. Надеюсь, что в будущем люди будут пытаться помочь уладить конфликт, а не доставать свои телефоны, чтобы снимать», — приводит слова Адесаньи портал Middle Easy.