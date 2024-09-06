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Вадим Туков победил Магомеда Мадиева в поединке за титул WBA International в среднем весе

Вадим Туков победил Магомеда Мадиева в поединке за титул WBA International в среднем весе
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Сегодня в главном карде турнира по профессиональному боксу под эгидой RCC Boxing Promotions встретились россияне Вадим Туков и Магомед Мадиев. На кону их поединка стоял титул WBA International в среднем весе.

Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Вадима единогласным решением судей (98:92, 97:93, 99:91).

Вадим Туков является непобеждённым боксёром. В его активе 15 побед, из которых шесть были добыты досрочно. На профессиональном ринге Туков дебютировал 1 февраля 2020 года. Тогда он победил техническим нокаутом во втором раунде представителя Южно-Африканской Республики Снамисо Нтули.

Ранее Туков поделился мнением о предстоящем поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе американцем Майком Тайсоном и популярным видеоблогером Джейком Полом.

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