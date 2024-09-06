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Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий показали одинаковый вес на церемонии взвешивания

Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий показали одинаковый вес на церемонии взвешивания
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Действующий чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов и топовый боец Bellator соотечественник Александр Шаблий успешно прошли процедуру официального взвешивания.

Усман и Александр показали на весах одинаковый вес — 70,2 кг.

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (США) пройдёт очередной турнир Bellator Champions Series. Главным событием вечера станет поединок между двумя россиянами — Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022 года завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 года выступает в Bellator. Всего на счету Шаблия в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.

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