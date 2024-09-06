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Шарабутдин Атаев нокаутировал Брайана Суареза и стал чемпионом WBA Gold

Шарабутдин Атаев нокаутировал Брайана Суареза и стал чемпионом WBA Gold
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Российский боксёр дагестанского происхождения Шарабутдин Атаев нокаутировал Брайана Суареза во втором раунде и стал чемпионом WBA Gold в полутяжёлом весе. Поединок состоялся на боксёрском турнире RCC Boxing Promotions в Челябинске.

С первых минут Атаев начал присматриваться к сопернику, очень много работал передней рукой, активно используя джеб. Суарез несколько раз пытался выбрасываться на россиянина, за что поплатился во втором раунде. Шарабутдин поймал аргентинца на движении и оформил нокдаун. Суарез встал, но ненадолго: Атаев выбросил правый прямой и вдогонку отправил левый апперкот — Брайан снова рухнул на пол и на этот раз продолжить поединок не сумел.

Напомним, на чемпионате Европы-2024 по боксу среди мужчин в весе до 86 кг Шарабутдин Атаев без боя завоевал золотую медаль.

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