Имамшафи Алиев и Джордж Ньюман успешно прошли процедуру официального взвешивания

Непобеждённый российский боец Bellator, выступающий в среднем весе, Имамшафи Алиев и не имеющий поражений американский боец Bellator Джордж Ньюман успешно прошли процедуру официального взвешивания.

Имамшафи Алиев показал на весах 83,91 кг, а Джордж Ньюман — 84,01 кг.

Напомним, поединок между Имамшафи Алиевым и Джорджем Ньюманом состоится в ночь на 8 сентября по московскому времени в Сан-Диего (США) на турнире Bellator Champions Series.

В своём рекорде Имамшафи имеет восемь побед, из которых пять он одержал досрочно. В последнем поединке, который состоялся на турнире Bellator 288, который состоялся 18 ноября 2022 года, Алиев победил техническим нокаутом американца Шона Коннора Фэллона в первом раунде.