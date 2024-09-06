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Хамзат Чимаев победил экс-чемпиона UFC в схватке по грэпплингу

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев победил в неофициальной схватке по грэпплингу бывшего обладателя титула UFC в категории до 84 кг американца Люка Рокхолда.

Схватка прошла в рамках реалити-шоу HFC Reality на тренировке бойцов. Борьба между Хамзатом и Люком продолжалась порядка пяти минут. В результате Чимаев вышел на болевой приём, из которого Люк не выбрался и преждевременно завершил схватку. Таким образом, формальная победа осталась за чеченским бойцом.

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Hardcore Fighting Reality Show

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Hardcore Fighting Reality Show

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Hardcore Fighting Reality Show

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Hardcore Fighting Reality Show

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Hardcore Fighting Reality Show

Напомним, Хамзат Чимаев проведёт следующий бой против бывшего обладателя чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым.