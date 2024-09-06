Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эльнур Самедов победил Жору Амазаряна и стал претендентом на титул WBA

Эльнур Самедов победил Жору Амазаряна и стал претендентом на титул WBA
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, состоялся поединок между россиянами Эльнуром Самедовым и Жорой Амазаряном на турнире RCC Boxing Promotions, который состоялся в Челябинске. Бой носил статус отборочного, то есть победитель в противостоянии становится претендентом на титул WBA в категории до 59 кг.

Поединок прошёл в главном событии турнира. Боксёры провели в ринге все 10 раундов. В результате победу единогласным решением судей (96:93, 96:93, 95:94) одержал Эльнур Самедов.

Напомним, Эльнуру 31 год. В своём рекорде он имеет 19 побед, восемь из которых были одержаны досрочно, а также одно поражение. На профессиональном ринге Самедов дебютировал 19 августа 2016 года. В 2019 году Эльнур завоевал титул WBA Continental в лёгком весе.

Материалы по теме
Шарабутдин Атаев нокаутировал Брайана Суареза и стал чемпионом WBA Gold
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android