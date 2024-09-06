Результаты взвешивания участников турнира UFC Vegas 97

В ночь с 7 на 8 сентября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Vegas 97, в главном событии которого состоится бой между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и американцем Шоном Брэди. Сегодня состоялась официальная процедура взвешивания участником предстоящего ивента. «Чемпионат» предлагает ознакомиться в результатами взвешивания.

Главный бой вечера, полусредний вес: Гилберт Бёрнс (77,56 кг) vs Шон Брэди (77,56 кг);

Женский наилегчайший вес: Джессика Андраде (56,47 кг) vs Наталия Силва (56,92 кг);

Полулёгкий вес: Стив Гарсия (65,99 кг) vs Кайл Нельсон (67,35 кг)*;

Легчайший вес: Мэтт Шнелл (61,23 кг) vs Коди Дёрден (61,23 кг);

Лёгкий вес: Тревор Пик (70,3 кг) vs Янал Ашмоз (70,08 кг);

Лёгкий вес: Чжу Жун (70,53 кг) vs Крис Падиллья (69,85 кг);

Полулёгкий вес: Исаак Дулгарян (65,99 кг) vs Брендон Маррот (65,77 кг);

Наилегчайший вес: Фелипе Дос Сантос (56,47 кг) vs Андре Лима (56,92 кг);

Полулёгкий вес: Чжа И (65,99 кг) vs Габриэль Сантос (66,22 кг);

Женский минимальный вес: Жаклин Аморим (52,38 кг) vs Ванесса Демопулос (52,61 кг);

Средний вес: Андре Петроски (84,14 кг) vs Дилан Будка (85,5 кг)**;

Полулёгкий вес: Жигимантас Рамашка (65,99 кг) vs Натан Флетчер (65,77 кг).

* Кайл Нельсон не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории.

** Дилан Будка не смог уложиться в лимит средней весовой категории.