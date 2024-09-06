Уиттакер готовится к бою против Чимаева с чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер готовится к бою против непобеждённого чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева с действующим чемпионом мира по боксу в в первом тяжёлом весе по версии IBF и The Ring соотечественником Джеем Опетаей.

Напомним, Хамзат Чимаев проведёт следующий бой против бывшего обладателя чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым.

Чимаев занимает 12-е место в среднем весе рейтинга UFC, Уиттакер — на третьей позиции.

Чимаев и Уиттакер уже должны были провести поединок 22 июня, но за 10 дней до первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии стало известно, что Хамзат пропустит бой.