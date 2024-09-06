Хорхе Масвидаль: Макгрегор не может принять достаточно кокаина, чтобы подраться со мной

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) кубинец Хорхе Масвидаль высказался о потенциальном поединке с известным ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.

«Конор Макгрегор ни при каких обстоятельствах не будет драться со мной. Он отказывался драться с беднягой Майклом Чендлером. Представляете, что произошло бы, если бы это был я? Нет, он никогда не будет драться со мной. Макгрегор не может принять достаточно кокаина, чтобы, чёрт возьми, разозлиться и подраться со мной», — приводит слова Масвидаля портал Low Kick MMA.

За время карьеры Масвидаль принял участие в 52 боях, одержав 35 побед (16 нокаутом) и потерпев 17 поражений. В последнем поединке по правилам ММА он встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и проиграл ему единогласным решением судей. После этого он заявил, что завершит карьеру бойца.