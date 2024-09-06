Усман Нурмагомедов ответил, кто, по его мнению, является лидером рейтинга Р4Р бойцов UFC

Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов ответил, кто, по его мнению, является лидером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий — Джон Джонс или Ислам Махачев.

«Прямо сейчас Ислам, он точно № 1. Но, конечно, Джон Джонс — это легенда. Никто не говорит, что он не легенда. Я вырос, наблюдая за его боями, мне нравится его стиль, мне нравится его менталитет. Этот парень крут. Но, конечно, сейчас мы говорим о настоящем времени, а не о прошлом. У Даны Уайта своё мнение, у вас — своё мнение», — приводит слова Усмана Нурмагомедова BJ Penn.

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (США) пройдёт очередной турнир Bellator Champions Series. Главным событием вечера станет поединок между двумя россиянами — Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022 года завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре.