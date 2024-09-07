Камил Гаджиев назвал топ-5 лучших бойцов ММА в мире на данный момент

Известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал топ-5 лучших бойцов смешанных единоборств на данный момент.

«[Первый это] Ислам Махачев. Он реально первый номер в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Сейчас удивлю сказав, что следующим будет Том Аспиналл, а не Джон Джонс. [Такой выбор я сделал] просто потому, что Том активен, а Джон не дерётся. [Третьим] я считаю [должен быть] Шон О'Мэлли, который может недостатки технические компенсирует эпатажным видом. Я бы сказал, что четвёртым является Фрэнсис Нганну. Поскольку его никто так и не обыграл. Он ушёл непобеждённым, а также попробовал себя в боксе. И, как мне кажется, пятым является Алекс Перейра. Ему удалось перепрофилироваться из кикбоксинга, стать двойным чемпионом и очень медийной личностью», — сказал Камил в интервью на YouTube-канале BreadMFL.