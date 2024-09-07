Британский боксёр рассказал, сколько Кличко, Усик, Фьюри и Джошуа платили ему за спарринги

Британский боксёр Дейв Аллен рассказал, сколько чемпионы мира по боксу платили ему за спарринги. Об этом он сообщил в видео на своём YouTube-канале David White Rhino Allen.

По словам Аллена, Владимир Кличко платил ему порядка € 1,5 тыс. Кроме того, тренировочный лагерь проходил в особняке в Альпийских горах. Однако в лагере соотечественника Владимира Александра Усика условия были чуть хуже. Аллену не понравилась еда, которой питались члены национальной команды Украины, хотя в неделю он получал € 1 тыс.

В лагере своего приятеля Тайсона Фьюри первое время Дейв работал бесплатно, так как он в то время также начинал осваивать бокс. Поэтому спарринги с Тайсоном предполагались, как дополнительные тренировки для Аллена. Позднее он всё-таки стал получать порядка £ 150 несколько раз в неделю за работу с Фьюри.

В любителях Дейв успел неоднократно столкнуться в спаррингах с Энтони Джошуа, за которые ему ничего не полагалось. Аллен по-прежнему недоволен этим фактом.