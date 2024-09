Легендарный боец UFC Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры бойца

38-летний американский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры бойца во время турнира ONE 168.

«Как я сказал в прошлый раз, когда приехал в Денвер, штат Колорадо, ребята, что это, возможно, мой последний бой, и не солгал. Я закончил. Я закончил выступать в смешанных единоборствах и хочу поблагодарить вас, парни, за предоставленную мне возможность быть здесь и за вашу поддержку все эти годы», — приводит слова Джонсона издание MMA Fighting.

Организация ONE после речи Джонсона объявила, что он введён в Зал славы чемпионата ONE.

Свой последний поединок Деметриус провёл 6 мая 2023 года, где успешно защитил титул чемпиона One FC в наилегчайшем весе, выиграв третий поединок у бразильца Адриано Мораеса (20-5) в главном событии турнира One on Prime Video 10.

На счету Деметриуса 11 успешных титульных защит подряд в UFC. Свой титул он уступил в поединке с олимпийским чемпионом Генри Сехудо раздельным решением судей после пяти раундов. Их бой получил статус «Лучший бой вечера». В октябре 2018 года UFC и The One обменялись своими звёздными бойцами. UFC отдали Джонсона и получили Бена Аскрена.