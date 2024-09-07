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Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
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В ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (США) пройдёт турнир Bellator Champions Series. Главным событием вечера станет поединок между двумя российскими бойцами — 26-летним младшим братом Хабиба Усманом Нурмагомедовым и 31-летним Александром Шаблием. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий
08 сентября 2024, воскресенье. 06:45 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Александр Шаблий

Поединок Усмана и Александра начнётся не ранее 6:45 по московскому времени. Прямая трансляция спортивного мероприятия будет доступна всем подписчикам Okko. «Чемпионат» также проведёт отдельную онлайн-трансляцию турнира.

Усману — 26 лет. Родной брат непобеждённого чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова. После переезда в Махачкалу Усман начал тренировки в лагере своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова, где получил навыки вольной борьбы, а троюродный брат Хабиб Нурмагомедов обучил его грэпплингу.

31-летний Шаблий — чемпион Ростовской области по боевому самбо, бронзовый призёр Южного Федерального округа по боевому самбо, призёр чемпионата России по тайскому боксу, мастер спорта России по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по боевому самбо. Президент лиги ProFC. Занимался под руководством тренера Белоусова Николая Павловича, который и привёл его в ММА.

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