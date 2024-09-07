Скандальный боксёр Редкач проиграл нокаутом во втором раунде

В городе Темекуа, США, состоялся боксёрский турнир Pechanga Resort & Casino. 38-летний действующий украинский чемпион USBA в лёгком весе Иван Редкач защищал свой титул в поединке с 35-летним американским боксёром-профессионалом мексиканского происхождения, выступающим в лёгкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Хосе Сепедой.

В первом раунде Редкач пропустил серию ударов и апперкот, от чего отправился в нокдаун. Рефери уже досчитал до 10, но дал время Ивану собраться и продолжить поединок.

Поединок закончился во втором раунде после третьего нокдауна для Редкача.

Сепеда — двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе и по версии WBO в лёгком весе.