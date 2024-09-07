«Конец эпохи». Реакция бойцов на уход легендарного Деметриуса Джонсона

7 сентября легендарный боец UFC Деметриус Джонсон объявил о завершении своей карьеры бойца. Другие известные спортсмены и журналисты стали активно реагировать на уход Мышонка из единоборств.

Терренс Маккинни: что за легенда, Мышонок!

Бен Фолкс: поистине один из величайших, но в то же время и наиболее недооценённых талантов в истории этого вида спорта.

Ив Эдвардс: официально это конец эпохи ММА! Могучий Мышонок уходит в отставку… Большое уважение Деметриусу. Ты — современный Брюса Ли для целого поколения!

Такея Мизугаки: спасибо за твой вклад!!! Ещё одному чемпиону из того же поколения будет одиноко.

Майкл Биспинг: легенда! Легенда! Мышонок, у тебя была невероятная карьера. Наслаждайся пенсией, брат.

На счету Деметриуса 11 успешных титульных защит подряд в UFC. Свой титул он уступил в поединке с олимпийским чемпионом Генри Сехудо раздельным решением судей после пяти раундов. Их бой получил статус «Лучший бой вечера». В октябре 2018 года UFC и The One обменялись своими звёздными бойцами. UFC отдали Джонсона и получили Бена Аскрена.