Ислам Омаров и Курбан Тайгибов успешно сделали вес перед финальным боем Grand-Prix ACA

Чемпион ACA в полулёгком весе, 27-летний россиянин Ислам Омаров и его соотечественник Курбан Тайгибов показали одинаковый вес — 66,25 кг перед финальным боем Grand-Prix ACA. Оба финалиста уложились в лимит весовой категории.

Поединок пройдет 8 сентября в Краснодаре на ACA 179.

Для непобеждённого Омарова это будет вторая защита титула, который он завоевал в июле 2023 года, отобрав его у Алихана Сулейманова. В феврале 2024 года Омаров подтвердил своё чемпионство, одержав победу над Алексеем Полпудниковым. На счету действующего чемпиона Ислама Омарова 15 побед и ни одного поражения.

Тайгибов выступает на профессиональном уровне с 2013 года, известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, WFCA. У него 14 побед и три поражения.