«Это правда?» Шавкат Рахмонов продолжает провоцировать Белала Мухаммада

29-летний казахстанский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов продолжает провоцировать действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.

Рахмонов прокомментировал картинку поклонника в социальной сети Х (ранее Twitter): «Это правда, Белал?»

Фото: Кадр из социальной сети Х (ранее Twitter)

На картинке надпись «Ни одного нокаута, ни одного нокдауна, нет девушки, нет жены, нет детей, никого не завершил, кроме Шона Брэди».

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. Занимает третью строчку в рейтинге UFC в полусреднем весе.

Ранее Рахмонов назвал Мухаммада машиной по победам судейским решением.