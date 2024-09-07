«А хотим ли мы этого?» Кормье — о возможном возвращении Масвидаля

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал заявление 39-летнего бывшего представителя лёгкой и полусредней весовых категорий Хорхе Масвидаля о возможном возвращении в октагон.

«Хорхе Масвидаля следует похвалить за то, что он сделал, чтобы достичь того уровня славы, которого он достиг, потому что, если вы посмотрите на его карьеру в целом, вы действительно увидите парня, который провёл большую часть своего расцвета, подавляющее большинство своей юности, будучи бойцом среднего уровня. Он просто существовал, не был яркой звездой, не был блеклым спортсменом. Это не то, чего стоит стыдиться.

Посмотрите на имена в его резюме. В конце концов, если посмотреть на карьеру в целом, то она сводится к одному году, когда Хорхе Масвидаль заставил вас позаботиться о нём, ребята, и это сделало его звездой. Но мой вопрос к вам сейчас: вас всё ещё волнует его судьба? Потому что именно на это он и рассчитывает.

Он проиграл свои последние четыре боя в ММА и проиграл боксёрский поединок. Он сказал, что вернётся, накрахмалит кого-нибудь и UFC будет умолять его побороться за чемпионство. Мой вопрос к вам: вас это сейчас волнует? Вас это волнует так же, как в 2019 году? Вы заботитесь так же, как когда он участвовал в том удивительном забеге, когда он превратился из парня среднего уровня, из парня, который был чем-то вроде подмастерья, в главную достопримечательность? Он и Камару Усман продали массу платных просмотров. Но хотим ли мы этого сегодня, в 2024 году, увидеть, как Хорхе Масвидаль вернётся и сразится с кем-нибудь?» — приводит слова Кормье издание MMA Fighting.

Свой последний поединок в UFC Масвидаль провёл в 2023 году, судейским решением проиграв Гилберту Бёрнсу.