Василевский поделился ожиданиями от поединка Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка российских бойцов Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия.

«Нет особенных предпочтений. Парни много дерутся. Противостояние интригующее. Дерутся два человека с именем, бэкграундом. Дерутся за океаном, за пояс. Это очень интригующе. Дрались бы с американцами или бразильцами – не было бы такого накала. Плюс у Усмана нет поражений. У Хабиба нет, у Умара. Это будет семейное дело.

Если будет поражение, то оно будет у всей семьи. Это добавляет накала. Усман переживает гораздо сильнее. Ему гораздо больше терять. У Шаблия уже нет «нолика». Но Усману не привыкать в таком статусе. Поэтому уверен, что психологическую работу провели. Будем болеть за наших соотечественников», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (США) пройдёт турнир Bellator Champions Series в главном событии которого встретятся Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий.