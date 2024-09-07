36-летний российский профессиональный спортсмен, выступающий в соревнованиях по боевому самбо и смешанным единоборствам, Вячеслав Василевский высказался о будущем Усмана Нурмагомедова после допинг-скандала.

«Не думаю, что это сильно на него влияет. Он сосредоточен только на победе в поединке. Остальное – малозначимо. После боя с Шаблием можно будет делать какие-то изменения. Особенно при успешном его окончании. Не сказать, что Bellator – сбитый лётчик. Но UFC – бренд вне конкуренции.

Чемпиона UFC сложно сравнить с чемпионом PFL и Bellator. Это всё равно выше статус. Сможет ли Усман доминировать в лёгком весе в UFC? Надо сначала перейти, подраться с кем-то из топов. А потом уже делать выводы. Заранее это тяжело представить», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Василевский поделился ожиданиями от поединка российских бойцов Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия.