Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вячеслав Василевский высказался о будущем Усмана Нурмагомедова после допинг-скандала

Вячеслав Василевский высказался о будущем Усмана Нурмагомедова после допинг-скандала
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний российский профессиональный спортсмен, выступающий в соревнованиях по боевому самбо и смешанным единоборствам, Вячеслав Василевский высказался о будущем Усмана Нурмагомедова после допинг-скандала.

«Не думаю, что это сильно на него влияет. Он сосредоточен только на победе в поединке. Остальное – малозначимо. После боя с Шаблием можно будет делать какие-то изменения. Особенно при успешном его окончании. Не сказать, что Bellator – сбитый лётчик. Но UFC – бренд вне конкуренции.

Чемпиона UFC сложно сравнить с чемпионом PFL и Bellator. Это всё равно выше статус. Сможет ли Усман доминировать в лёгком весе в UFC? Надо сначала перейти, подраться с кем-то из топов. А потом уже делать выводы. Заранее это тяжело представить», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Василевский поделился ожиданиями от поединка российских бойцов Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия.

Материалы по теме
Эксклюзив
Василевский поделился ожиданиями от поединка Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android