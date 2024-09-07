Известный американский тренер назвал бойца ММА, способного показать высокий уровень бокса

68-летний американский тренер по боксу Тедди Атлас заявил, что 29-летний боец смешанных боевых искусств и чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли обладает потенциалом для выступления в боксёрских поединках на высшем уровне.

«Говорю вам, Шон мог бы дать бой элитным боксёрам. Ведь Шон обладает шикарным набором навыков: рефлексы, инстинкты, талант, способности. У него шикарно работают ноги. У него отличное видение. Он очень хорошо читает ситуацию. У него длинные конечности. У него быстрые руки. Он универсален. Шон чувствует ринг. Он умеет расставлять соперникам ловушки. Это просто прекрасный прирождённый игрок вторым номером. Но если соперник застоится, то Шон может пойти вперёд и наказать.

Но не рекомендовал бы выходить О'Мэлли на Джервонту Дэвиса. Уж лучше сразиться с Райаном Гарсией. Но это не значит, что Гарсия для него — лёгкий бой. Просто Дэвис более разносторонний. В бою с ним нужно учесть слишком много факторов. Джервонта может играть первым номером, может вторым. Дэвис может достать свои ударом. Он не только многогранный, но ещё и последовательный. И последовательности у Гарсии нет», — сказал Атлас на YouTube-подкасте.

Следующий свой поединок О'Мэлли проведёт с Мерабом Двалишвили. Бой состоится в ночь с 14 на 15 сентября мск на турнире UFC 306.