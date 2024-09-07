Инсайдер: документальный фильм станет официальными похоронами наследия Винса Макмэна

43-летний профессиональный промоутер реслинга и ведущий подкастов на реслинг-тематику Конрад Томпсон заявил, что документальный фильм от компании Netflix станет официальными похоронами для наследия создателя и бывшего президента World Wrestling Entertainment (WWE) Винса Макмэна.

Фото: Netflix

Также Конрад рассказал, что этот фильм не по душе многим сотрудникам WWE, которые принимали участие в съёмках до того, как разгорелся скандал с Макмэном.

Издание PWInsider позже сообщило, что сам Макмэн не имел права участвовать в финальной редактуре сериала от Netflix.

WWE вместе с Ultimate Fighting Championship (UFC) являются частью TKO Group Holdings.

На данный момент ключевую должность в компании WWE (директор по контенту) занимает зять Винса Макмэна и бывший рестлер Пол Левек (Triple H).