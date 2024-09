Хабиб Нурмагомедов прокомментировал то, что Деметриус Джонсон завершил карьеру

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о том, что бывший обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон объявил о завершении карьеры в ММА.

«Один из лучших, кто когда-либо делал это (выступал в ММА. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Хабиб в социальных сетях.

Свой последний поединок Деметриус провёл 6 мая 2023 года, где успешно защитил титул чемпиона One FC в наилегчайшем весе, выиграв третий поединок у бразильца Адриано Мораеса (20-5) в главном событии турнира One on Prime Video 10.

На счету Деметриуса 11 успешных титульных защит подряд в UFC. Свой титул он уступил в поединке с олимпийским чемпионом Генри Сехудо раздельным решением судей после пяти раундов. Их бой получил статус «Лучший бой вечера». В октябре 2018 года UFC и The One обменялись своими звёздными бойцами. UFC отдал Джонсона и получил Бена Аскрена.