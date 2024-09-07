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Дастин Порье ответил, собирается ли он вновь выходить в октагон или нет

Дастин Порье ответил, собирается ли он вновь выходить в октагон или нет
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье ответил, собирается ли он вновь драться или нет.

«Я пройду этот путь ещё раз. Снова в бой, в последний достойный бой, который я когда-либо знал. Останься жить и умри в этот день», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который состоялся 1 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США), Порье встречался с россиянином и чемпионом UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым. Дастин проиграл в пятом раунде, попавшись на удушающий приём. В общей сложности на его счету в смешанных единоборствах 30 побед при девяти поражениях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее Дастин Порье отреагировал на слухи, что его следующим соперником будет Ковингтон.

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