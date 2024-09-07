Пётр Ян: Кори Сэндхаген показал много дыр в стиле Умара Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказался о поединке между непобеждённым соотечественником Умаром Нурмагомедовым и экс-претендентом на временный титул UFC в категории до 61 кг американцем Кори Сэндхагеном.

«Отличный поединок, Кори, конечно, показал, что он крепкий боец, много дыр Умара показал. Хорошо поотбивал ему ноги. С рук Кори, конечно, не умеет особо бить, но те удары, которые пытался бить, он их доносил до цели. Плюс Кори удивил своей защитой от борьбы, очень устойчивый, сбалансированный», — сказал Пётр Ян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

В настоящий момент Умару 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил представителя США Кори Сэндхагена.