Пётр Ян объяснил, почему в поединке между Сэндхагеном и Нурмагомедовым произошёл перелом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян объяснил, почему в поединке между непобеждённым соотечественником Умаром Нурмагомедовым и экс-претендентом на временный титул UFC в категории до 61 кг американцем Кори Сэндхагеном произошёл перелом.

«Он [Кори] изначально такой темп взвинтил хороший и, думаю, просел потом. В принципе, у него всё получалось, он хорошо защищался от борьбы, он надавал ему по ногам, Умар уже менял стойки, не мог в своей стойке стоять. Но просто немножко не справился со своим темпом, не распределил силы. Интересный поединок, Умар тоже отлично был готов, навязывал свой план. Кори показал, безусловно, какие-то моменты для меня лично, что можно улучшить, сделать, если визуализировать поединок [с Умаром]. Есть, есть моменты, которые мне понравились», — сказал Пётр Ян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».