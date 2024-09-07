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Хабиб Нурмагомедов поддержал Усмана и Имамшафи Алиева перед их боями на турнире Bellator

Хабиб Нурмагомедов поддержал Усмана и Имамшафи Алиева перед их боями на турнире Bellator
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал действующего чемпиона Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова и непобеждённого бойца Bellator в среднем весе Имамшафи Алиева перед их боями, которые состоятся в Сан-Диего (Калифорния) на турнире Bellator Championship Series.

«Мы готовы к турниру Bellator. Вперёд, Усман [Нурмагомедов] и Имамшафи [Алиев]. К этому турниру мы долго шли и тяжело готовились, завтра будет очень интересное и высококлассное противостояние стилей, характеров и навыков. Не пропустите», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022 года завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре.

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