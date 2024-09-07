Тедди Атлас: О’Мэлли мог бы дать бой элитным боксёрам

Известный американский тренер по боксу Тедди Атлас оценил навыки действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Шона О’Мэлли.

«О’Мэлли мог бы дать бой элитным боксёрам. Шон обладает отличным набором навыков: рефлексы, инстинкты, врождённые способности… У него отличная работа ног. Он предвидит ситуацию и умеет её читать. У него длинные конечности и быстрые руки», – сказал Атлас на YouTube-подкасте.

Шоу О’Мэлли 29 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2018-го выступает в UFC. В августе 2023 года О’Мэлли стал чемпионом организации, досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга.

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