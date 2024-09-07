Пётр Ян: не вижу ничего особенного в Умаре Нурмагомедове

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, что не видит ничего особенного в непобеждённом бойце UFC Умаре Нурмагомедове.

«Я не вижу ничего особенного в нём. Безусловно, сильный молодой парень, который идёт, побеждает. Но что-то особенное… я не вижу этого. Взять меня четыре года назад, я так же шёл, сносил всех там и вообще не понимал, кто, что. Хоть троих мне в один вечер по очереди дали бы, я готов был с ними драться», — сказал Пётр Ян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

В настоящий момент Умару 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил представителя США Кори Сэндхагена.