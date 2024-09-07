Пётр Ян оценил шансы Двалишвили в бою с О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о предстоящем титульном поединке между американцем Шоном О’Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 14 сентября на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе (США).

«Оба бойца интересны, буду смотреть. Думаю, 60 на 40 в пользу Шона. Будет какой-то удар, который он донесёт до цели. Либо с руки, либо коленом поймает», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили победил единогласным решением американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.

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