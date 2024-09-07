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Bellator Champions Series 4. Прямая трансляция
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Пётр Ян: О'Мэлли сам понимает, что я победил в нашем поединке, как минимум 2:1 по раундам

Пётр Ян: О'Мэлли сам понимает, что я победил в нашем поединке, как минимум 2:1 по раундам
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Бывший чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян высказался о своём поединке с действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе американцем Шоном О'Мэлли, который состоялся 22 октября 2022 года.

«Не сказал бы, что есть симпатии к О’Мэлли. Есть спортивный интерес, я понимаю, что победил в том поединке, как минимум, 2:1 по раундам я выиграл. Это сто процентов. Если не 3:0. Думаю, он сам это понимает», — сказал Пётр Ян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, поединок между Петром Яном и Шоном О'Мэлли состоялся на турнире UFC 280. Бой длился три раунда и завершился победой американского бойца раздельным решением судей.

Ранее Пётр Ян оценил шансы Мераба Двалишвили в бою с Шоном О'Мэлли.

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