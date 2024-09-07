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Гаджи Автомат стал капитаном футбольной команды

Гаджи Автомат стал капитаном футбольной команды
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Россиянин Гаджи «Автомат» Наврузов, выступающий в кулачных боях, был назначен капитаном медиафутбольной команды «СиндЕкат».

Сегодня состоялась первая игра «СиндЕката» во втором туре российской медиалиги против московских «Коней». Согласно правилам турнира все команды должны устроить представление во время каждого выхода на поле.

Фото: RCC

Поэтому Гаджи Автомат вывел членов «СиндЕката» в образе короля под трек «King Arthur: Legend of the Sword» из фильма Гая Ричи. В центре поля стояла метровая шахматная фигура коня, которую Гаджи ударом локтя в падении разломал на две части.

Матч завершилась победой «СиндЕката» со счётом 1:0.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов высказался о выходе «Амкала» в четвёртый раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.

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