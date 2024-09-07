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«Так нельзя выходить». Ян назвал ошибки, приведшие к поражению от Двалишвили

«Так нельзя выходить». Ян назвал ошибки, приведшие к поражению от Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о своём поражении в поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Бой состоялся в марте 2023 года. Напомним, Ян проиграл единогласным судейским решением по итогам пяти раундов. Поражение стало для россиянина четвёртым в промоушене.

«Не было момента, что я его недооценил. Я был ограничен в своих возможностях, плюс, возможно, допустил ошибку в тренировочном плане. С такими бойцами нужно уделять больше внимания борьбе, защите, функциональной подготовке. А я на своём багаже думал, что и одной рукой смогу подраться. Но нельзя выходить с травмами на бои, чтобы потом не было этих недосказанностей», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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