Дэн Хукер: Порье, Чендлер, не упоминайте меня, иначе я приду за вами

Топовый новозеландский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Дэн Хукер оставил послание известным и топовым американским бойцам — Дастину Порье и Майклу Чендлеру.

«Дастин Порье, Майкл Чендлер, не упоминайте моё имя, если не хотите проводить реванш со мной. Вы хвастаетесь тем, что победили меня на трёхнедельном уведомлении, когда я тренировался в своём гараже. Не произносите моё имя, если не хотите снова со мной драться, поскольку тогда я приду за всеми, за любым, кто находится выше меня в рейтинге», — приводит слова Хукера портал BJ penn.

Напомним, в 2020 году Хукер уступил единогласным решением судей Дастину Порье. После этого в январе 2021 года новозеландского бойца нокаутировал Майкл Чендлер в первом раунде.