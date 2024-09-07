Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 4. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дэн Хукер: Порье, Чендлер, не упоминайте меня, иначе я приду за вами

Дэн Хукер: Порье, Чендлер, не упоминайте меня, иначе я приду за вами
Комментарии

Топовый новозеландский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Дэн Хукер оставил послание известным и топовым американским бойцам — Дастину Порье и Майклу Чендлеру.

«Дастин Порье, Майкл Чендлер, не упоминайте моё имя, если не хотите проводить реванш со мной. Вы хвастаетесь тем, что победили меня на трёхнедельном уведомлении, когда я тренировался в своём гараже. Не произносите моё имя, если не хотите снова со мной драться, поскольку тогда я приду за всеми, за любым, кто находится выше меня в рейтинге», — приводит слова Хукера портал BJ penn.

Напомним, в 2020 году Хукер уступил единогласным решением судей Дастину Порье. После этого в январе 2021 года новозеландского бойца нокаутировал Майкл Чендлер в первом раунде.

Материалы по теме
Рафаэль Физиев назвал соперника, с которым хотел бы устроить «бой года»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android